فيديو.. الفنانة أضوى فهد تكشف عن رغبتها السابقة في الزواج من رجل قوي مثل الشخصيات التلفزيونية

كشفت الفنانة أضوى فهد عن رغبتها السابقة في الزواج من رجل قوي يشبه الشخصيات التلفزيونية التي تراها في المسلسلات. جاءت تصريحاتها خلال ظهورها في بودكاست إحكي مالك.
وأعربت أضوى فهد عن رغبتها السابقة في أن يكون الشخص الذي ستتزوجه يشكمها ويكون له صوت قوي يثير فيه الرجفة والتأثر، تمامًا كما تشاهدها في التلفزيون. وأشارت إلى أنها كانت تتوقع أن يكون الزواج من هذا النوع من الرجال سيجلب لها السعادة والأمان. ومع ذلك، اكتشفت أضوى فهد فيما بعد أن رغبتها كانت تتعلق برؤية وجود رجل مثل تلك الشخصيات التلفزيونية وليس الزواج منه أو التحكم فيها. وتوصلت إلى أن الحقيقة المثلى هي أن تجد شريكًا يتشارك معها القيم والاهتمامات ويتفهمها بدون الحاجة إلى تقمص دور شخصية معينة.
تلك التصريحات تعكس تطور ونضج أضوى فهد في تصوراتها حول العلاقات الزوجية، حيث تفهم الآن أن الأهم هو إيجاد شريك يتفهمها ويقدرها على حقيقتها دون الحاجة لتقمص أي صورة غيرها.
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