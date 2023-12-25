نسرين طافش: بدايتي الفنية بمسلسل "هولاكو" وانطلاقتي الحقيقية في هذا العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة نسرين طافش إنها تستطيع إتقان أكثر من لهجة، فهي سريعة التعلم ولأن والدها فلسطيني فهي تتقن اللهجة الفلسطينية

وتابعت هلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس": أنا آخر العنقود في العائلة وشقيقاتها صوتهم حلو، ولكنهم لم يقتحموا عالم الفن

واستكملت: تعلمت من والدي الشاعر الكبير يوسف طافش حب القراءة، وأحب كتابة الشعر

وكشفت أنها لم يكن لها تجارب حب أيام الدراسة، وعن دخولها الفن أجابت: بابا وماما كانوا خايفين عليا لأني آخر العنقود، وكنت بعيش في حلب والمعهد في دمشق والموضوع صعب، لأن مكانش عندي خبرة في الحياة ولكنهم شجعوني وكانوا مؤمنين بموهبتي

وعن أول مشهد في التليفزيون قالت كان في مسلسل "هولاكو" وكان من إخراج باسل الخطيب، وكنت طالبة وقتها بالمعهد، وانطلاقتي بمسلسل "ربيع قرطبة"