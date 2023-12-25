محمد ثروت يكشف عن ملصق "كارت شحن" استعدادًا لعرضه بـ"السينمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد ثروت عن الملصق الدعائي الرسمي لفيلم الكوميديا "كارت شحن" ويشاركه البطولة الفنان بيومي فؤاد استعدادًا لبدء عرضه في السينمات.

ونشر "ثروت" بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "فيلم كارت شحن 27 ديسمبر في جميع دور العرض يا صيع كله ضحك هتتبسطوا أوي".

تدور أحداث فيلم "كارت شحن" في إطار كوميدي حول موظف من الطبقة المتوسطة يعيش حياة بسيطة رفقة عائلته الصغيرة، حتى يظهر له رجل غامض يستغله ماديًا من خلال التكنولوجيا الرقمية ويتسبب له في العديد من المواقف غير المتوقعة، ويشارك ببطولة الفيلم كلًا من هالة فاخر، منى جمال، إسماعيل فرغلي، عمرو رمزي، تأليف محمود صابر، إخراج شادي علي.

وكشف الفنان محمد ثروت مؤخرَا انضمامه لفريق عمل مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024.

يذكر أن محمد ثروت يشارك ببطولة فيلم "التجربة المكسيكية" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ندا موسى، أحمد فتحي، محمود حافظ، تأليف محمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج شادي علي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.