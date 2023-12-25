ماجد المصري يخضع لعملية جراحية ويطلب من جمهوره الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان ماجد المصري عن خضوعه لعملية جراحية في العين وذلك عبر تسجيل صوتي عرضه موقع "ET بالعربي" على صفحته الرسمية بموقع "انستجرام".

وتحدث "المصري" عن إجراء عملية جراحية في عينه في أحد المراكز المتخصصة في أبو ظبي وعلق قائلا: "النهاردة عملت عملية الليزر كان عندي قطع في الشبكية وعملت عملية هنا في المركز الإسباني في أبو ظبي وأنا حاليًا في أبو ظبي عشان عندي تصوير والحمد لله على كل حال واللي بيحبني يدعي لي".

وعرض للفنان ماجد المصري مؤخرًا فيلم "أبو نسب" بطولة الفنان محمد إمام والفنانة ياسمين صبري والفنان ماجد الكدواني، ويشارك في البطولة: وفاء عامر، هالة فاخر، صلاح عبدالله، تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

يذكر أن ماجد المصري يشارك ببطولة عدد من الأعمال التليفزيونية والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد، ومسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" بطولة الفنانة أيتن عامر، هدى حسين، فاطمة الصفي، أحمد براج، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج علي العلي.