نبيل الحلفاوي يعلق على تشكيل النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تشكيل النادي الأهلي قبل دقائق من إقامة المباراة التي تجمعه بنادي سيراميكا كليوباترا ضمن بطولة كأس السوبر المصري في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأعاد "الحلفاوي" نشر منشور لأحد متابعيه وهو يكشف عن تشكيل النادي الأهلي على حسابه الرسمي بتطبيق "X" وعلق قائلا: "يعني ريح بس كهربا والشحات ومروان، ربنا يكون في عون الباقي وخصوصًا معلول، طب لو كسبنا هيلعبوا إزاي في النهائي؟، والأخ موديست اللي كان نازل أساسي في كأس العالم مانزلش ليه فى السوبر المصري؟، ربنا يقدم اللي فيه الخير".

وحرص "الحلفاوي" مؤخرًا على تهنئة النادي الأهلي بعد فوزه بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية وعلق قائلا: "مبروك للقلعة الحمراء، جمهور ولاعبين وجهاز فني وإدارة، الأهلي بدأ البطولة بامتياز وختمها بامتياز، للمرة الرابعة يعتلي الأهلي منصة التتويج في كأس العالم حاصلًا على البرونزية، الأهلي سفير الكرة المصرية في المحافل القارية والعالمية".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر تغريدات عبر حسابه "X" يقوم خلالها بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بفيلم "تسليم أهالي" بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة دنيا سمير غانم وعرض عام 2022.