محمد كريم مع تيريس جيبسون ونجيب ساويرس في كواليس من "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان محمد كريم صورا جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" من كواليس حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الذي شهد حضور نخبة من أبرز وألمع النجوم وصناع السينما حول العالم منهم الممثل العالمي تيريس جيبسون.

وظهر "كريم" برفقة "جيبسون" والمهندس نجيب ساويرس وحرصوا على التقاط عددا من الصور التذكارية خلال حفل ختام المهرجان وعلق "كريم" على الصور قائلا: "حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي".

وكشف الفنان محمد كريم عن دعوة الممثل الأمريكي تيريس جيبسون لحضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وكان برفقتهما المهندس نجيب ساويرس بإحدى الطائرات الخاصة.

وصعد "جيبسون" على مسرح حفل الختام لتقديم جائزة "نجمة الجونة الخضراء" وارتدى جلباب باللون الأحمر وعبر عن سعادته بالتواجد في مدينة الجونة ووجه الشكر للمهندس سميح ساويرس والمهندس نجيب ساويرس على حسن الاستضافة.

وكانت أخر مشاركات الفنان محمد كريم الفنية بفيلم الأكشن والتشويق "A Day to Die" عام 2022 بطولة النجم العالمي بروس ويليز.

يذكر أن الممثل تيريس جيبسون يشارك بعدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم "Fast X Part 2" والمقرر عرضه بحلول عام 2025، وفيلم التشويق "Fluxx" والمقرر عرضه تجاريًا خلال العام المقبل.