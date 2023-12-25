شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش متزوجة من تامر هجرس.. وملك قورة ابنتهما فى "جوازة توكسيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة نسرين طافش خلال أحداث فيلم "جوازة توكسيك" شخصية سيدة متزوجة من تامر هجرس وابنتهما ملك قورة وتواجه العائلة العديد من المفارقات مع ليلى علوى وبيومى فؤاد وابنهما محمد أنور، فيما تستعد أسرة الفيلم للسفر إلى الغردقة لاستئناف تصوير مشاهد العمل منتصف شهر يناير المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أول يومين في أحداثه بالقاهرة.

فيلم "جوازة توكسيك" بطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويحمع الفيلم بين ليلى علوى وبيومى فؤاد والمؤلف لؤى السيد والمخرج محمود كريم للمرة الثالثة على التوالى فى السينما بعدما قدموا فيلمى "ماما حامل" عام 2021 و"شوجر دادى" عام 2023.

وتعيش نسرين طافش حالة من النشاط السينمائى، حث بدأت الأسبوع الماضى تصوير فيلم "بنقدر ظروفك" الذى يجمعها بالفنان أحمد الفيشاوى ويشارك في بطولته مى سليم، محمود حافظ، محمود محمود، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، كما انتهت الشهر الماضى من تصوير فيلم "السيستم" مع أحمد الفيشاوى وطارق لطفى، والمقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

أما ملك قورة فتعود للعمل مع النجمة ليلى علوى في فيلم "جوازة توكسيك" بعد 8 سنوات من تعاونها معها فى مسلسل "شمس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2014، كما تعمل حالياً على تصوير دورها في مسلسل "بيت الرفاعى" مع أمير كرارة وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.