شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد وبهاء سلطان يطرحان "كله فالصو" بمشاركة إسعاد يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الثنائى النجمان أحمد سعد وبهاء سلطان، فى أغنية جديدة بعنوان "كله فالصو"، وهى الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" للفنانة الكبيرة إسعاد يونس والمقرر طرحه بدور العرض 4 يناير المقبل ينافس في موسم منتصف العام.

أغنية "كله فالصو"، هى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحي.

فيلم "عصابة عظيمة" من المقرر طرحه 4 يناير المقبل، بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.. وهو بطولة النجمة إسعاد يونس وتجسد خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته، وهو من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج وائل إحسان.. وتقول كلمات أغنية "كله فالصو".

وتستقبل دور العرض السينمائية المختلفة فى 4 يناير المقبل فيلم "عصابة عظيمة" الذى تعود به النجمة إسعاد يونس إلى السينما بقوة بعد غياب، وبدأت الشركة المنتجة خلال الأيام الماضية حملات دعائية وتشويقية خاصة بالفيلم، فضلاً عن طرح بوسترات فردية لأبطال العمل.

وظهر خلال البوسترات الفردية لكل من: إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رانا رئيس، فرح الزاهد، عنبة، الطفلة لوسيندا سليمان.

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإيبياري، وإخراج ائل إحسان، وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تُدعى (عظيمة)، والتي يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفى)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.