هدى الإتربي تثير الشكوك حول دخولها في علاقة عاطفية بهذه الجملة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية هدى الإتربي رسالة رومانسية لشخص مجهول بطريقة غامضة عبر استخدامها جملة من أغنية "All I Want For Christmas Is You" للنجمة الأميركية ماريا كاري، كاتبة عنوان الأغنية مرفقة بصورة لها نشرتها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي جاء فيها :"كل ما أحتاجه في الكريسماس هو أنت"، ليتساءل عدد كبير من المتابعين في التعليقات عن المقصود برسالتها، وعما إذا كان هناك شخص في حياتها تربطها به علاقة عاطفية، بينما مازحها آخرون في تعليقاتهم مؤكدين أنهم مستعدون لذلك.



إشارة إلى أن هدى الإتربي تشارك في بطولة مسلسل العتاولة إلى جانب مواطنها الممثل أحمد السقا والذي ينافس في السباق الرمضاني 2024.

وكشفت الإتربي، أن مشاركتها في المسلسل جاء بطلب من مخرج العمل أحمد خالد موسى والمنتج صادق الصباح.

وتقدم هدى الإتربي، شخصية فتاة شعبية بسيطة تسعى لتغيير واقعها وتعمل في أحد الفنادق ووالدتها بالأحداث هي الفنانة ميمي جمال والشخصية لها العديد من الخيوط الدرامية مع أبطال العمل وأبرزهم أحمد السقا وباسم سمرة ومي كساب التي تحمل معها الأحداث مفاجأة كبيرة.

مسلسل "العتاولة" يطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، باسم سمرة، حنان يوسف، وهو من تأليف هشام هلال، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي.