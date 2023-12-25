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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الدكتورة يومي وهي بلوغر ويوتيوبر واسمها يمنى خوري صوراً جديدة في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي من إطلالتها في العطلة التي تقضيها في جزر المالديف.
ولفتت الأنظار بارتدائها مايوه مؤلف من قطعة واحدة باللونين الأحمر والأبيض ووضعت على شعرها منديلاً ربطته من أسفل كما انتعلت صادنالاً ملائماً بربطات امتدت إلى أعلى القدم، وحقيبة بحر من القش من ماركة دولتشي أند غابانا أبهرت بهما متابعيها وخطفت الأنفاس.
واحتفلت الدكتورة يومي بعيد ميلادها ناشرة عدداً من الصور من إطلالتها التي اختارت لها فستاناً أحمر بلا حمالتي كتفين وبلون فاقع وصاندالاً عالي الكعب وحقيبة يد صغيرة.
وكان لافتاً أن قال الحلوى لم يتم غرز فيه سوى شمعة واحدة ربما لم ترد يومي أن تكشف عن عمرها في هذه الصور وأرفقتها بتعليق :"أحتفل بعيد ميلادي في جزر المالديف".
وقد تساءل العديد من المتابعين حول عمرها الحقيقي الذي لم تكشف عنه، وبنظرة سريعة على محرك البحث فإن أغلب النتائج أكدت أن يمنى خوري مولودة عام 1986 وفي شهر أيلول أي أن عمرها يبلغ 37 عاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر الدكتورة يومي تستمتع بعطلتها في المالديف وتلفت الأنظار برشاقتها بالمايوه -بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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