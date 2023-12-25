أنجلينا جولي تتحدث بجرأة حول أطفال غـ زة تحت الركام وحقوق الإنسان-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت النجمة العالمية أنجلينا جولي موجة جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها المفاجئة عن قناعاتها السياسية والفكرية والإنسانية، متهمة زعماء العالم بالصمت والاكتفاء بمشاهدة ما يحصل في غـ زة وعدم العمل على وقف إطلاق النار في القطاع في مؤامرة واضحة، مؤكدة أنها في حال دانت مجزرة تُرتكب في حق أطفال يبقون تحت الركام أمام أعين العالم، فإنها لا تملك حسابات مسبقة حول اتهامات بمعاداة السا مـ ية قد ترشق بها، ونشرت أنجلينا جولي مقطعاً من الحوار الذي دار بينها وبين المخرجة السورية وعد الخطيب في بث مباشر عبر موقع للتواصل الاجتماعي وهو جزء من الفيلم الوثائقي "نحن نجرؤ على الحلم"، وهو عبارة عن حوار تفاعلي عن فلسفة حقوق الإنسان التي انتشرت قيمها في الغرب، وراجت بعد الحرب العالمية الثانية، وقالت أنجلينا إنها اكتشفت الحقيقة بعد نحو 20 عاماً من العمل في المجال الإنساني، وأنه ربما وُجدت فكرة الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال أحداث الحرب العالمية الثانية، وكانت تعني أيضاً وجود أهداف وخطوط واضحة لحقوق الإنسان، وأنه يجب أن يتحرك أحد لإنجاز هذه الحقوق، وهي مهمة الأمم المتحدة بالضرورة".



