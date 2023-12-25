نيللي كريم وحنان مطاوع تبدآن تصوير أحدث أعمالهما "هابي بيرز داي"

ميرنا وليد - بيروت - بدأت الممثلة المصرية نيللي كريم ومواطنتها الممثلة حنان مطاوع تصوير مشاهدهما في فيلم "هابي بيرز داي" والمقرر عرضه في عام 2024، ويشارك في بطولة الفيلم الممثل المصري شريف سلامة ونخبة من الممثلين، والفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر ومن إخراج سارة جوهر.



ومن ناحية أخرى علق لاعب الإسكواش هشام عاشور، زوج الممثلة نيللي كريم، على الأخبار التي انتشرت أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصاله عن زوجته، وقال إنه سمع مثله مثل الجمهور بهذا الخبر ولم يتأثر به أبداً، مضيفاً: "يمكنن بتطلع الأخبار دي عشان مش بنزل صور كتير على إنستغرام".