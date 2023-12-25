أحمد سعد يطلق "كله فالصو" برفقة بهاء سلطان من فيلم "عصابة عظيمة"

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق المطرب أحمد سعد عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب أغنية بعنوان "كله فالصو" من فيلم "عصابة عظيمة"، والتي يشاركه في أدائها الفنانة بهاء سلطان.
تفاصيل أغنية "كله فالصو"
أغنية "كله فالصو" من كلمات فلبينو ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.
وتقول كلماتها:
لوتيجى سيرتك قدامى
بفضل أقول أنا مش هشتاق
و دقيقة وارجع ف كلامى
ليه هو أنا برج الجوزاء؟
ولا أنا واقع في عصابة
ولا أنا عندك بتغابه
ولا إنت سوقت في الحلاوة وخليت الحلوين .. خليت الحلوين
خليت الحلوين غلابة
كله فالصو وكله Fake
إلا بس جمال عينيك
كله نازل نقش فيك
وإنت أصلي ختمك عليك
كله في الجمال ده صيني
وإنت بس اللي قاريني
ولا حاجه تملى عيني
غيرك ياللي العين عليك
باسخن وحرارتي بتعلى
أنا ولا خط الاستواء
افتحلي بس سكة
وإحنا هنوصل لاتفاق
مصروفلك حُسن غالي
مستورد سعره عالي
وأنا على قد حالي
وماشي جنب الحيط ... ماشي جنب الحيط
أنا ماشي جنب الحيط .. بلالي
فيلم "عصابة عظيمة" من المقرر طرحه بتاريخ 4 يناير المقبل بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.
أحداث فيلم "عصابة عظيمة"
تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة، وهي امرأة ذكية في أواخر الخمسينات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة، ويتسبب ابنها الساذج في مشكلات تؤدي إلى احتمال خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.
أبطال فيلم "عصابة عظيمة"
فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.