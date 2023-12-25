شكرا لقرائتكم خبر عن وسط حضور جماهيري.. إشادة بـ"حكايات تاء مربوطة" على مسرح الهوسابير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاقى العرض المسرحي "حكايات تاء مربوطة" إشادة كبيرة من الحضور عقب مشاهدته على مسرح الهوسابير، والذي يقدم حكايات مستلهمة من الواقع على لسان شخصيات نسائية يحكين عن تجاربهن الحياتية والعاطفية، ويتضمن 10 حكايات مختلفة.



حازم الصواف مخرج حكايات تاء مربوطة

العمل المسرحي من تأليف وإخراج الفنان حازم الصواف، بطولة مجموعة من الوجوه الجديدة والمواهب التمثيلية من أعضاء فرقة " ستوديو أوديشن المسرحية المستقلة لفنون الأداء " حازم رأفت، سماح نجم، آية محمود، ماريا مكرم، هدى وجدى إيمان عباس، صافية حسين، إيمان نور، كنزى أحمد، عدنان زكى، شيماء مجدى، وبمشاركة مجموعة من الفنانين الكبار المشاركين كضيف شرف منهم الفنان رضا إدريس والزميل جمال عبد الناصر، وآية نبيل.



ابطال حكايات تاء مربوطة

نجوم العرض تألقوا في تجسيد أدوارهم، إذ جسد كل منهم عدة داور داخل الحكايات المختلفة، واتسم العرض بسرعة الإيقاع، والتركيز الشديد على القضية محور القصة في إطار درامي إجتماعي.



جمال عبد الناصر في مسرحية حكايات تاء مربوطة

تدور الحكايات حول قصص مختلفة منها الخيانة الزوجية، واجبار الفتاة على الزواج، وجحود الأبناء، وحق الفتاة في اختيار شريك حياتها، وغيرها من الموضوعات التي تفاعل معها الجمهور.



مسرحية حكايات تاء مربوطة

ويقدم الزميل جمال عبد الناصر في المسرحية شخصية مذيع برنامج من برامج قضايا المرأة علي السوشيال ميديا يناقش من خلاله أهم القضايا والهموم التي تواجه المرأة في كل المراحل العمرية لها والتغيرات الاجتماعية التي تطرأ عليها، وينهل العرض من قصص حقيقية من الواقع المصري والعربي .



رضا ادريس وجمال عبد الناصر يحيان الجمهور في حكايات تاء مربوطة

تفاصيل مسرحية حكيات تاء مربوطة

وحرص مخرج العمل في نهاية العرض على توجيه الشكر إلى الفنان رضا إدريس الذي عبر بدوره عن سعادته بمساندة الوجوه الجديدة، كما وجه الشكر إلى جمال عبد الناصر لدعمه العمل



احدى قصص حكايات تاء مربوطة