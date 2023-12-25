شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "فوى فوى فوى" في نادي سينما الأوبرا.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض نادى السينما فيلم فوى فوى فوى تأليف وإخراج عمر هلال، وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، بيومي فؤاد وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 27 ديسمبر علي المسرح الصغير ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويعقبه لقاء مفتوح مع الكاتب والناقد السينمائي اندرو محسن.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

"فوى فوى فوى" فيلم دراما كوميديا سوداء يحكى قصة حسن حارس الأمن، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة.

يلتقي حسن العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.