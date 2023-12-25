ياسمين علي في “كتاب مفتوح”.. تَأَلُّق جديد مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أحديث أغنيات النجمة المصرية ياسمين علي بعنوان “كتاب مفتوح” على قناة الشركة الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وتمثل أغنية “كتاب مفتوح” تعاون جديد لـ ياسمين علي مع “لايف ستايلز ستوديوز” بعد تألقهما في عدد من الأغنية سابقاً، وهي من كلمات بدور حسوني، وألحان وليد نور، وتوزيع Kimz، أمّا الكليب فهو من إخراج فادي حداد.

الأغنية رومانسية باللهجة المصرية، وقدمتها ياسمين علي بجرعة عالية من الحب، وأداءٍ متمكّن لتفاصيل اللحن، فجمعت بين “التكنيك” والإحساس.موضوع الأغنية جديد ومختلف بمصطلحاته ومفرداته، حيث تغنت ياسمن علي من خلالها بمعنى الحب من وجهة نظر المرأة.

على صعيد الصورة، صوّرت ياسمين علي أغنية “كتاب مفتوح” في لبنان مع المخرج فادي حداد، وجاء الكليب بصورة هادئة ودافئة ترجمت الرومانسية العالية في كلمات وموضوع الأغنية.