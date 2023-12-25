هذا ما كشفته ياسمين صبري عن لقائها بـ جوني ديب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها ضمن برنامج “عرب وود” المذاع عبر مجموعة قنوات “روتانا”، كشفت الفنانة ياسمين صبري عن كواليس الحديث الذي دار بينها وبين نجم هوليوود جوني ديب، خلال تواجدهما في حفل افتتاح “مهرجان البحر الأحمر السينمائي” في جدّة بالسعودية.

وأوضحت ياسمين أن الحوار تضمن مشكلة جوني ديب الأخيرة مع أمبر هيرد وحرصها على دعمه والتعبير عن مشاعرها نحوه في أزمته قائلةً: “جوني ديب لذيذ أوي ومتواضع جداً… قعدت أكلّمه عن المشكلة بتاعته مع أمبر هيرد وقولتله إحنا بنحبك جداً وإن الحقيقة بتوصل من القلب… ومش أنا بس ده لملايين من الناس”.

وأضافت: “قولتله إنه أيقونة قبل ما يكون ممثل كإنسان… واتكلمت معاه إنسانياً لإن الناس ساعات بتتظلم إنها مش بشر إنها الحاجة المشهورة دي بس فكنت بكلّمه عليه كإنسان وأنا اللي كنت بتكلم أكتر وقولتله أنا فاهمة هو مر بإيه وكأنه كابوس وصحي منه”.

يُذكر أنه يُعرض لياسمين صبري حالياً فيلم “أبو نسب” ضمن موسم أفلام رأس السنة، ويشاركها في البطولة: محمد إمام وماجد الكدواني ووفاء عامر وهالة فاخر ومحمد ثروت…، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.