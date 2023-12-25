رامي عياش يصف جمهور حفله بسوريا بـ "بحر من الأرواح الجميلة"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان اللبناني رامي عياش حفلة بمناسبة عيد الميلاد المجيد في سوريا كانت ناجحة بكل المقاييس. وشارك رامي مقطع فيديو لبعض الأغنيات التي قدمها على المسرح هناك ووثق تفاعل الجمهور معها وأرفقها بتعليق :"بحر من الأرواح الجميلة التي خلقت لي أجواء من الحب والرعاية. دفء الجمهور جعلها ليلة لا تُنسى".

وكان عياش قدم لزوجته داليدا أغنية بمناسبة عيد ميلادها خلال حلولهما ضيفين مع ولديهما آرام وأريانا على حلقة خاصة بعيد الميلاد المجيد من برنامج The Stage الذي تقدمه الاعلامية كارلا حداد، وتأثرت مصممة الأزياء كثيراً على الهواء، إلى درجة البكاء من الفرح.



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