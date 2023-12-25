أحمد سعد وبهاء سلطان يطلقان أغنية "كله فالصو" من فيلم عصابة عظيمة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري أحمد سعد أغنية "كله فالصو"، من فيلم "عصابة عظيمة"، على يوتيوب اجتمع بها بمواطنه الفنان بهاء سلطان، بمشاركة الممثلة ومقدمة البرامج إسعاد يونس اليوم لإثنين منذ ساعتين تقريباً وقد حصدت 17 ألف مشاهدة في هذا الوقت القصير.



أغنية "كله فالصو" من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ويقول مطلعها:

"لو تيجي سيرتك قدامي بفضل أقول أنا مش هشتاق ودقيقة وأرجع في كلامي هو أنا برج الجوزاء.. ولا أنا واقع في عصابة ولا أنا عندك بتغابى ولا إنت سوقت في الحلاوة وخليت الحلوين غلابة..".

فيلم "عصابة عظيمة" من بطولة إسعاد يونس وتجسد خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الممثل المصري كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان، ومن المقرر طرحه 4 يناير المقبل، بجميع دور العرض في مصر والبلدان العربية.