ندين جابر تستقبل التهاني بعيد ميلادها وكانت أولهن ماغي بو غصن-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تتلقى الكاتبة والسيناريست اللبنانية ندين جابر والتي حظيت بشهرة واسعة في العالم العربي بمسلسل للموت في أجزائه الثلاث بعيد ميلادها من متابعيها وأصدقائها وترد على كل واجد على حدة في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.



وكانت أولى المباركات لـ ندين صديقتها وزميلتها الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن التي كانت توجهت لها بالمعايدة في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي ناشرة صورة برفقتها هي تقبلها على رأسها وعلقت ماغي :"عقبال المية صديقتي واختي ورفيقتي اللي بحبها كتير.. وتبقي بصحتك ويعطيكي ايام حلوة متلك.. وكتير نجاحات يا رب"، لترد عليها ندين :" حبيبة قلبي وصديقتي واختي".

وكان لـ ندين سلسلة نجاحات بمسلسلات: «لو» و«عروس بيروت1» و«لا حكم عليه» و«صالون زهرة1»، «قصة حب» و«بلحظة»، وصولاً إلى «للموت»، ثم مسلسل "عرابة بيروت"، حتى أنها باتت محبوبة من العديدين في مختلف الدول العربية.

من موقع الخليج 365 نتمنى لـ ندين عيد ميلاد سعيد وأن تكون السنة المقبلة حاملة المزيد من النجاحات والأعمال الجميلة والسعادة على المستوى الشخصي.

