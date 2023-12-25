محمد ثروت يروج لـ"كارت شحن".. ومتابعون: بلاش تشتغل مع بيومي فؤاد ومحدش هيتفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روج الفنان محمد ثروت لفيلمه الجديد "كارت شحن" والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي 27 ديسمبر الجاري، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

ونشر ثروت الملصق الدعائي الخاص بالفيلم، ويظهر فيه إلى جوار الفنان بيومي فؤاد، وهو ما انتقده عدد من المتابعين، مؤكدين أنهم سيقاطعون العمل بسبب وجوده، وعلق بعضهم: "يا عيني يا ثروت هتروح في الرجلين، محدش هيشوفه عشان بيومي وانت بلاش تشتغل معاه تاني، والله بنحبك يا ثروت بس للأسف بيومي موجود بالفيلم، آسفة يا ثروت أنا بحبك وكان نفسي أشوف الفيلم بس للأسف بيومي فؤاد فيه وأنا عاملة مقاطعة لبيومي، بس بيومي فؤاد مقاطعة يا نجم، بيومي لأ وألف لأ".

كان الفنان بيومي فؤاد أثار جدلًا كبيرًا وتصدر محرك البحث جوجل، بسبب تصريحاته أثناء تقديمه مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض، وبسبب انتقاده للفنان محمد سلّام الذي كان اعتذر عن عدم المشاركة تضامنًا ومساندة للشعب الفلسطيني.

وقال بيومي وقتها "من حقك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك تغلط في فنك".

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد يشارك بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الحريفة" بطولة الفنان الشاب نور النبوي.