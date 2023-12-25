الليلة.. سمسم شهاب يقدم باقة من أغانيه في برنامج "واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يحل الفنان سمسم شهاب الليلة ضيفا على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس، والمعروض في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة الحياة.

ويقدم سمسم باقة من أشهر أغانيه التي تتنوع بين الدراما والرومانسي والخفيفة، وسيؤدي أغنية من أغاني "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ.

ومن الأغاني التي سيقدمها: "أنا إللي كتير بلوم نفسي"، أما أغنية "صنع التاريخ" التي تتحدث عن النادي الأهلي فسيقوم بغناءها صحبة حفيده أسامة الذي كان مفاجأة من مفاجآت الحلقة.

ووجه سمسم التحية والشكر لدكتور عمرو الليثي ولفريق عمل برنامجه، من خلاص صفحته على "فيسبوك" وعبر عن سعادته بالحلقة، وطلب من كل متابعيه ومحبيه أن يدعموه بمشاهدة الحلقة التي سيقوم ببثها مباشرة عبر صفحته على فيسبوك.

وحرص سمسم على طمأنة جمهوره على صحته بعد تعرضه لحادث مؤلم يوم الأربعاء الماضي وتسبب في أضرار مادية كبيرة بسيارته، كما تعرض مساعده لكسر بالرجل، أما شهاب فتعرض لرضوض قوية في الفك الأيسر والفخذ، ووجه التحية والشكر للنقيب مصطفى كامل وابنه الذي تواجد مع الفنان يوم الحادث.

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