بلقيس فتحي وأصيل هميم تحتفلان بالسنة الجديدة في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بمناسبة أعياد الميلاد والعام الجديد، تحيي الفنانة بلقيس فتحي حفلا مساء يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر الجاري في مصر.

ويشارك عدد من نجوم الخليج في الحفل إلى جانب بلقيس: الفنانة أصيل هميم والفنان دحوم الطلاسي، ليشارك الثلاثة الجمهور أخر ساعات 2023، واستقبال الساعات الأولى من العام الجديد 2024.

الحفل من تنظيم شركة جلوبال جالا، ويتضمن برنامجه باقة متنوعة من أشهر الأغاني القديمة والجديدة للفنانين الثلاثة.

وتعتبر هذه الحفلة هي الأولى لبلقيس في مصر بعد نجاح أغنيتها "ألف روح" والتي حققت نجاح كبير في الوطن العربي، كما تعتبر الحفل هي الأولى للفنان السعودي دحوم الطلاسي في مصر ليلة رأس السنة.

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