"مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية" يكرم بدرخان والإمام ويرسل تحية إلى فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنطلق مساء الثلاثاء 26 ديسمبر فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، والذي يقام هذا العام في دورة استثنائية، ويستمر حتى ٢٩ ديسمبر الجاري في دار الأوبرا المصرية، تحت شعار "السينما.. درع العقول وسيف المبدعين".

يعرض خلال فعاليات المهرجان هذا العام أكثر من ٣٠ فيلما من ٢٠ دولة فرنكوفونية، ما بين أفلام روائية طويلة وأفلام روائية ووثائقية قصيرة.

ويشارك في لجان التحكيم هذه الدورة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية نخبة من السينمائيين المصريين والعرب، إذ يرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة المخرج الكبير علي بدرخان، ويشاركه في عضوية اللجنة كل من النجمة سماح أنور ومدير التصوير الكبير محمود عبدالسميع والموسيقار تامر كروان والمخرجة التونسية جيهان إسماعيل والسينمائي الإيڤواري إيف آلان بيلو.

كما ترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة المخرجة القديرة إنعام محمد علي، وبعضوية المؤلفة والكاتبة نهى يحيى حقي والنجمة الشابة هبة عبدالغني.

بينما يترأس المخرج الكبير أشرف فايق لجنة تحكيم مسابقة "٣, ٢، ١ سينما" والتى استحدثها المهرجان هذا العام، لتضم الأفلام ذات المدة الزمنية التي لا تتجاوز الثلاث دقائق، وتضم في عضويتها المونتيرة والناقدة الكبيرة صفاء الليثي وأستاذ الدراما د. أشرف راجح.

وتنطلق فعاليات المهرجان برئاسة الناقد السينمائي د. ياسر محب، للإحتفاء بالثقافة الفرنكوفونية، وذلك من خلال عرض أفلام من مختلف الدول الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية، والبالغ عددهم ٨٨ دولة، كما يستقبل المهرجان على مدار أيامه مجموعة من الفنانين والدبلوماسيين والمتخصصين الفرنكوفونيين.

من جانبه، صرح الناقد السينمائي د. ياسر محب رئيس المهرجان في بيان صحفي، أن المهرجان يوجه هذا العام تحية للسينما الفلسطينية من خلال عرض مجموعة من الأفلام التي تتعرض فنياً لقضية الشعب الفلسطيني. كما يسعى لنقل الجمهور المصري وشباب المبدعين من السينمائيين في رحلة للوقوف على معالم السينما الفرنكوفونية من خلال قاعات العروض وشاشات العرض والندوات وورش العمل الفنية، من أجل تنشيط وتعزيز الفن السابع في مصر، الأمر الذي يدعم جهود الدولة في رفع الوعي الفني ودعم القوى الناعمة لتغيير الأفكار الرجعية والمتطرفة وإثراء الحركة الثقافية في مصر، وجذب أنظار العالم إلى مصر بكونها واجهة ودولة رائدة في منظمة الفرنكوفونية.

يذكر أن مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية هو مهرجان سنوي تنافسي، يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

ويهدف المهرجان عبر دوراته إلى دعم الروابط الثقافية والإبداعية بين مصر وكافة دول العالم الفرنكوفوني، وذلك بوضع برامج ثقافية متنوعة، وعدد من الأنشطة الثقافية، والندوات والجلسات النقاشية، والورش الفنية، وعروض لأفلام وتجارب سينمائية مميزة.