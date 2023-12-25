في 4 أيام.. إيرادات "أبو نسب" تتجاوز 8 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الخميس 21 ديسمبر فيلم "أبو نسب" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم رأس السنة.

وحقق الفيلم في يومه الرابع 24 ديسمبر إيرادا بلغ مليونا و378 ألفا و481 جنيها، بعدما حقق أول أمس السبت 23 ديسمبر مليونا و502 ألف و420 جنيها، وكان قد حقق أول أيامه الخميس مليونا و917 ألفا و884 جنيها، وبلغ إيراده في يومه الثاني الجمعة 22 ديسمبر 2 مليون و529 ألفا و19 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 8 ملايين و327 ألفا و804 جنيهات.

"أبو نسب" تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، حاتم صلاح، علاء مرسي، هالة فاخر، وفاء عامر، محمد لطفي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

اقرأ أيضا

محمد ثروت يروج لـ"كارت شحن".. ومتابعون: بلاش تشتغل مع بيومي فؤاد ومحدش هيتفرج

ماجد المصري يخضع لعملية جراحية ويطلب من جمهوره الدعاء