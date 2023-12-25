إيرادات الأحد.. "أبو نسب" يحافظ على الصدارة و"البعبع" بالمركز قبل الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الأحد 24 ديسمبر منافسة بين 9 أفلام، هي: "أبو نسب، فوي فوي فوي، العميل صفر، بلوموندو، وش في وش، شماريخ، سنة أولى خطف، البعبع، الخميس اللي جاي"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ مليونا و872 ألفا و634 جنيها، وزعت على النحو التالي:

أبو نسب

احتل المركز الأول فيلم أبو نسب، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، بعد تحقيقه مليونا و378 ألفا و481 جنيها.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري.

شماريخ

وذهب المركز الثاني لفيلم شماريخ، وحقق 420 ألفا و759 جنيها.

"شماريخ" تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي.

العميل صفر

وحصل على المركز الثالث فيلم "العميل صفر" بعد تحقيقه إيرادا بلغ 20 ألفا و303 جنيهات.

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

فوي فوي فوي

وذهب المركز الرابع لفيلم "فوي فوي فوي"، محققا 19 ألفا و902 جنيه.

"فوي فوي فوي" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم.

وش في وش

وجاء في المركز الخامس فيلم "وش في وش" وحقق 12 ألفا و737 جنيها.

"وش في وش" تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، سلوى محمد علي، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي.

بلوموندو

أما المركز السادس فكان من نصيب فيلم بلوموندو، بعد تحقيقه 9 آلاف و796 جنيها.

الفيلم تأليف حازم ويفي، إخراج ياسر سامي، من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين.

سنة أولى خطف

ويأتي فيلم "سنة أولى خطف" في المركز السابع، محققا 8 آلاف و388 جنيها.

الفيلم سيناريو وحوار باسم مجدي، إخراج أسامة عمر، بطولة بيومي فؤاد، مي كساب، أحمد فتحي، وياسر الطوبجي.

البعبع

واحتل المركز الثامن فيلم "البعبع" والذي حقق 1264 جنيها.

"البعبع" تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالعظيم.

الخميس اللي جاي

وتراجع إلى المركز التاسع فيلم "الخميس اللي جاي" والذي حقق 1004 جنيهات.

"الخميس اللي جاي" تأليف هبة الحسيني، إخراج حسن صالح، بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، حسام داغر، ومي كساب.

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