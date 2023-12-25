3 يناير.. ليلى علوي تعود للمسرح بعرض "الصندوق الأحمر" في موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن الملصق الدعائي الرسمي لمسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة النجمة ليلى علوي.

ونشر تركي عبر حسابه الرسمي على موقع X، الملصق الدعائي، الذي يظهر فيه نجوم المسرحية، وهم: "ليلى علوي، بيومي فؤاد، رنا رئيس، طارق الإبياري، سليمان عيد، مروة عبدالمنعم، ميمي جمال".

وعلق تركي على الملصق "مسرحية الصندوق الأحمر من بطولة الفنانة القديرة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد تعرض على مسرح محمد العلي في بوليڤارد سيتي، ابتداءً من 3 يناير 2024".

المسرحية تعيد ليلى علوي إلى خشبة المسرح بعد غياب طويل، إذ كان أخر ظهور لها على المسرح بعرض "الجميلة والوحشين" عام 1996.

جدير بالذكر أن عدد كبير من نجوم الفن يشاركون في بطولة مسرحيات تُعرض في موسم الرياض، وبينهم: إيمي سمير غانم، حسن الرداد، نيللي كريم، مي عز الدين، كريم عبدالعزيز، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر.

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