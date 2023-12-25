بوسي تضع اللمسات الأخيرة على شجرة "الكريسماس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تستعد الفنانة بوسي للاحتفال بأعياد الميلاد ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" أوضحت خلاله شراء شجرة الكريسماس ووضع اللمسات النهائية عليها قبل الاحتفال.

وظهرت "بوسي" في الفيديو وهي تقوم بوضع الزينة الخاصة بشجرة الكريسماس وتقوم بوضع اللمسات الاخيرة عليها استعدادًا لبدء الاحتفالات، وعلقت قائلة: "عيد ميلاد مجيد للجميع".

يذكر أن بوسي تستعد لإحياء حفل غنائي يوم الأحد 31 ديسمبر الجاري بأحد الفنادق في القاهرة تزامنًا مع احتفالات استقبال العام الجديد 2024.