"Aquaman The Lost Kingdom" يتغلب على "Wonka" ويهيمن على شباك التذاكر الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجح فيلم الأبطال الخارقين "Aquaman and the Lost Kingdom" في إزاحة فيلم الكوميديا والمغامرات "Wonka" من تصدر شباك التذاكر الأمريكي في أول أسبوع عرض بإيرادات بلغت 40 مليون دولار، بينما حل فيلم "Wonka" في المركز الثاني بـ 18 مليون دولار بإجمالي 84 مليون في ثاني أسابيع عرضه تجاريًا.

وجاء في المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة "Migration" بـ 17 مليون دولار في أول أسبوع عرض، بينما جاء في المركز الرابع فيلم الرومانسية "Anyone But You" بـ 8.8 ملايين دولار في أول أسبوع عرض، وفي المركز الخامس فيلم الدراما "The Iron Claw" بـ 7.5 ملايين دولار في أسبوعه الأول، واحتل فيلم الأكشن "Salaar" بـ 6.3 ملايين دولار المركز السادس .

واحتل المركز السابع فيلم الرسوم المتحركة "The Boy and the Heron" بـ 3.2 ملايين بإجمالي 31 مليون دولار بعد ثلاثة أسابيع من العرض، وفي المركز الثامن جاء فيلم المغامرات "The Hunger Games" بـ 3.2 ملايين بإجمالي 154 مليون دولار بعد 6 أسابيع من العرض، بينما جاء في المركز التاسع فيلم الإثارة والتشويق "Godzilla: Minus One" بـ 2.7 مليون بإجمالي 41 مليون دولار بعد 4 أسابيع من العرض، وفي المركز العاشر والأخير جاء فيلم الفانتازيا "Poor Things" بإيرادات بلغت 2.1 مليون بإجمالي 6 ملايين دولار بعد ثلاثة أسابيع من العرض تجاريًا.

تدور أحداث فيلم "Aquaman 2" حول عودة "أرثر" الذي يمتلك قدرة خارقة في التنفس والتحدث تحت الماء وسط العديد من الصراعات والتحديات وبلغت ميزانية الجزء الثاني 205 ملايين دولار، كما تعود بأحداث الجزء الثاني الممثلة الأمريكية أمبر هيرد والتي طالب العديد بحذف مشاهدها من الفيلم بعد خسارتها قضية التشهير ضد زوجها السابق الممثل جوني ديب إلا أن الشركة المنتجة كشفت عن الإعلان الدعائي للفيلم وظهرت خلاله مشاركة "أمبر".