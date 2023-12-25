شكرا لقرائتكم خبر عن أغاني الكريسماس مش أجنبى بس.. 3 نجمات عربيات قدمن أغنيات عن الحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكريسماس هو عيد يحتفل به العالم اليوم الإثنين 25 ديسمبر، ويتسم باحتفالات محددة حيث يشتهر بتزيين شجرة عيد الميلاد وارتداء بعض الأشخاص بدلة "بابا نويل" أو ما يطلق عليه "سانتا كلوز"، وتقديم الهدايا للآخرين احتفالاً بهذه المناسبة، ويبحث الكثير في هذه المناسبة عن أنغام للموسيقى والأغانى المتعلقة بذلك، ورغم أن أغلب هذه الأغنيات هي باللغة الإنجليزية إلا هناك فنانات عربيات قدمن أغانى لهذه المناسبة.

"ليلة عيد" لـ فيروز

تعتبر أغنية "ليلة عيد" لجارة القمر "فيروز" هى الأشهر فى المنطقة العربية، على الرغم من أن لحنها مقتبس من الألحان التراثية العالمية لأغنية "Jingle Bells" لكن صوت فيروز أعطى لها رونقًا مميزًا، وما زالت مستمرة حتى الآن.

"ميدلى الكريسماس" لـ نيكول سابا

فى عام 2014 طرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا، أغنية "Christmas Medley" وشاركها الغناء والتمثيل زوجها الفنان يوسف الخال، لكنها استعانت أيضًا ببعض الألحان العالمية لأغانى الكريسماس.

نانسى عجرم

طرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم أغنية بعنوان "العيد" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتى ظهر برفقتها فى الفيديو كليب زوجها وبناتها الثلاثة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد واعياد الكريسماس.