مي كساب مكرّمة عن دورها في “جعفر العمدة”.. زوجها شتهما بسبب محمد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية مي كساب عن سعادتها الغامرة لتكريمها في حفل توزيع جوائز “دير جست”، عن دورها في مسلسل “جعفر العمدة”، والذي حققت من خلاله نجاحاً كبيراً خلال عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

وقالت مي كساب في تصريحات صحافية على هامش المهرجان: “شكراً للجمهور اللي واقف في ضهرنا، ويارب دايماً نبقى عند حسن ظنهم، ونعمل أعمال تليق بيهم وبعقولهم وتنال رضاهم”.

وعن رأي زوجها في دورها بالمسلسل، قالت مي كساب: “أوكا كان من جمهور محمد رمضان وبيزعّق لي زي الجمهور بالظبط، وبيقول لي إيه يا ثريا اللي بتعمليه كل شوية ده وأنتي مش هتتهدي غير لما تطلّقي تاني؟ وهو وعمر أخوه زي القط والفار في البيت”.

وأضافت: “عمر أخو جوزي مش ابني أنا ابني طفل عنده أربع سنين، وعمر هو كمان كان من جمهور محمد رمضان وكل ما أعمل حاجة غلط لجعفر ألقى الاتنين بيشتموني”.

يُذكر أن مي كساب تشارك في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “العتاولة” مع الفنانين: أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، وهو من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف هشام هلال.