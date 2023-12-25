هل تصبح تايلور سويفت نجمة انتخابات الرئاسة الأميركية 2024؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف استطلاع للرأي أجراه معهد ماريست، عن بلوغ نسبة تأييد الشعب الأميركي، للمغنية تايلور سويفت، حال ترشيحها للانتخابات الرئاسية 2024، إلى 70%.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع تراجع شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال الفترة الماضية، إذ تقلصت جماهيريته إلى نحو 40% من أصوات الأميركيين، بحسب مجمع استطلاعات الرأي FiveThirtyEight.

ورغم تلك الشعبية الجارفة، إلا أن سويفت لم تحسم موقفها من الترشح للانتخابات الرئاسية، ومن الوارد أن تُحسن موقع جو بايدن عبر الدعوة إلى مساندته في العام 2024، لاسيما وأنه سبق وأعلن رسمياً ترشحه لولاية رئاسية جديدة.

كما سبق وتلقت المغنية الأميركية، انتقادات شديدة من الديموقراطيين؛ لعدم تقديم دعمها العلني لهيلاري كلينتون في مواجهة دونالد ترمب في العام 2016، لتُعلن رسمياً دعمها لجو بايدن في مواجهة دونالد ترمب، عام 2020، واتهمت الرئيس الجمهوري السابق بأنه “أجج نيران تفوق البيض والعنصرية طوال فترة ولايته”.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة بارك، ماثيو هاريس، قال إن: “تايلور سويفت، كانت تحظى بشعبية عام 2020، لكن شعبيتها انتقلت إلى مستوى آخر، وبات لديها شعبية كبرى لدى الشابات في سن التصويت، ويعول جو بايدن بقوة على هذه القاعدة الناخبة التي أوصلته إلى السلطة، عام 2020، لإعادة انتخابه”.

وأوضح أن “استطلاعات الرأي ليست جيدة بالنسبة للديموقراطيين لدى فئة الشباب، وخصوصاً منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، فكثيرون ينتقدون الدعم الكبير الذي تقدمه إدارة بايدن لحليفها الإسرائيلي”.

ولفت إلى استطلاع آخر للرأي، نشره معهد هارفرد، مطلع ديسمبر الجاري، عن تراجع الشباب الذين يعتزمون المشاركة في العملية الانتخابية، فقد بلغت نسبتهم 49% مقابل 57% في خريف 2019.

ورأى ماثيو هاريس، أن “تايلور سويفت ستكون صاحبة التأثير الأكبر، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وستكون قادرة على تعبئة الناس وتشجيعهم على التسجيل للتصويت”.

وتابع أن “محبي نجمة البوب، يعيشون بشكل رئيسي في الضواحي السكنية الأميركية، وهي مناطق ترجح كفة السياسة الأميركية”.

وكانت تايلور سويفت، قد دعت متابعيها عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، والبالغ عددهم 272 مليون شخص، إلى استخدام منصة Vote.org للتسجل على اللوائح الانتخابية.

وخرجت بعدها المنصة، لتعلن عن تسجيل أكثر من 35 ألف شخص، أي زيادة بنسبة 23% مقارنة مع اليوم نفسه في العام السابق، ما يشكل دليلاً إضافياً على التأثير الواسع النطاق للمغنية.

وأشارت تقارير صحافية، إلى أن المغنية الأميركية، قد تنجح في التعبئة عبر مواقفها، لاسيما تلك المتعلقة بالإجهاض، حيث إنها تتفاعل مع تلك القضية في بلادها، وأبدت خوفها أكثر من مرة، عندما ألغت المحكمة العليا في 2022 الضمانة الدستورية للحق في الإجهاض.

وقالت وقتها: “خائفة جداً، من أن يكون حق المرأة في التحكم بجسدها يسحب منها”، وهي معركة تخوضها أيضاً كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن.

لكن لكي يحصل الرئيس على دعم المغنية، هل سيكون عليه مثلاً ألا يخلط بعد الآن بينها وبين بريتني سبيرز، كما فعل في نوفمبر.

أرقام وإنجازات ضخمة، حققتها المغنية تايلور سويفت، فقد اختارتها مجلة “تايم” شخصية العام 2023، كما تجاوزت إيرادات جولتها “ذي إيراس تور”، للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى، المليار دولار، في 60 حفلة، من مارس إلى نوفمبر 2023.