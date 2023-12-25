بسبب التّخلف عن دفع الإيجار.. كاردي بي وأوفست يواجهان دعوى قضائيّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواجه النجمة كاردي بي وزوجها مغني الراب أوفست دعوى قضائية بتهمة عدم دفع الإيجار والتسبب بأضرار جسيمة في المنزل الذي يستأجره الثنائي ويقيمان فيه منذ 2022.

وبحسب المستندات التي حصل عليها موقع “تي أم زي” يوم الجمعة، تقدّم مالك منزل الثنائي في بيفرلي هيلز بدعوى ضدّ الثنائي بعدما غادرا المنزل في تشرين الأول (أكتوبر) دون أي إشعار، زاعماً أنهما تأخرا في سداد الإيجار ومدفوعات المرافق وتركا وراءهما “أضراراً كبيرة في الممتلكات”.

وتشمل بعض الأضرار خدوشاً على أرضيات البلاط والثقوب في الجدران وأثاثاً مكسوراً بالإضافة إلى “علامات حرق” على أمور أخرى مثل الطاولات والخزائن.

وتبلغ التكلفة المقدرة لإصلاح جميع الأضرار التي ألمّت بالمكان الذي سكن فيه الثنائي لمدّة 20 شهراً حوالي 85 ألف دولار، وفقاً للمستندات.

وأشارت التقارير إلى أنّ مالكي العقار قاموا بمحاولات عدّة لحل هذه المشكلة قبل تقديم الدعوى، إلّا أنّ جميعها لم تكن مثمرة وتجاهل كل من كاردي بي وأوفست كل المحاولات.

تأتي هذه الدعوى بعد أيّام على إعلان النجمة انفصالها عن زوجها أوفست بعدما واجها مشكلات عدة في علاقتهما. ويتشارك الثنائي طفلين هما ابنتهما، كالتشور (5 أعوام) وابنهما ويف (عامين).