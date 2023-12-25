مقتبس من “سيدتي الجميلة”.. تفاصيل مسلسل منة شلبي الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجربة درامية جديدة ومختلفة تخوضها الفنانة منة شلبي، مع صديقها السيناريست تامر حبيب، بعنوان “سيدتي العويلة”، وهو على وزن المسرحية الشهيرة “سيدتي الجميلة” التي قدّمها الراحلان فؤاد المهندس وشويكار.

المسلسل مقتبس من المسرحية الأصلية “بجماليون” للمخرج العالمي جورج برنارد شو، والتي تمّت معالجتها من خلال المسرحية الشهيرة التي قُدّمت في مصر العام 1969، ومن المقرّر أن يتمّ تقديمه في 8 حلقات على أن تُعرض خارج الموسم الرمضاني المقبل 2024.

المسلسل سوف يحمل الكثير من المفاجآت والألوان الفنية الجديدة على شلبي، حيث يتضمن نحو 12 أغنية، لذا سيكون عملاً درامياً موسيقياً، ومن المقرر أن تبدأ في تصويره خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، وذلك حتى تنتهي من تصوير مشاهد فيلمها الجديد “الهوى سلطان” الذي تنشغل في تصويره حالياً، وتتعاون في بطولته مع الفنان أحمد داود.

منة شلبي تعيش هذه الفترة حالةً فنية متنوعة بين السينما والمسرح والدراما، حيث كان من المفترض أن تُعرض لها مسرحية ميوزيكال ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الحالية، لكن تمّ تأجيل تحضيراتها لمنتصف العام المقبل 2024.

كما أنّها تنشغل في تصوير فيلمين سينمائيين هما “فرقة الموت” الذي تتعاون فيه مع أحمد عز، آسر ياسين، وأمينة خليل، وعدد كبير من الفنانين، وتناقش من خلاله أزمة مطاردة أحد رجال الشرطة لـ”خُط الصعيد”، وهو الوصف الذي يُطلق على الشخص الذي يرتكب جرائم عديدة ويروّع المواطنين في صعيد مصر.

وخلال الأيام القليلة الماضية، استأنفت تصوير فيلم “الهوى سلطان” الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وتتعاون في بطولته مع الفنان أحمد داود، لتكون تلك الأعمال سبباً في غيابها عن الموسم الرمضاني المقبل، بعدما حقّقت نجاحاً في السنوات الماضية في أعمال عدة ناقشت من خلالها قضايا مختلفة ومتنوعة.