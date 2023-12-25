رامي جمال يحمّس متابعيه لـ ديو غنائي مع زوجته ناريمان-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري رامي جمال صورتين له من أحدث جلسة تصوير مع متابعيه في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مشوّقاً إياهم لعمل فني جديد عبارة عن ديو سيجمعه بزوجته ناريمان الفنانة المعتزلة منذ 8 سنوات .



وشوّ رامي متابعيه للعمل وذلك عبر تعليق مرفق بالصورتين حدد فيه موعد طرحه وجاء فيه :" عشان نبقي واضحين في ١٢ اغنيه ليا جاهزين بس الاغنيه اللي جايه دويتو أنا وناريمان بس تعتقدوا هي دراما ولا حب ولا خناق أسيبكم بس تشبعوا ١٠ ايام من اهي مشيت ونشوف مشيت ليه".

وكان طرح رامي جمال و أحمد فريد أحدث تعاون بينهما وهي اغنية تحمل إسم "أهي مشيت" وذلك عبر قناة فريد الرسمية على يوتيوب، من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، و توزيع زاك، وتقول كلماتها: أهي مشيت .. وسابت قلبي من غيرها بدون ولا حل نعيش ولا .. أنا وهو نموت ولا الحنين هيقل.. مجاوبتنيش وأنا من أصله مسألتش..ومش عارف أنا هعمل في بعدها ايه..هتنساني؟ متنساني مفيش فايدة..قلبي مفيش غير الموت اللي هينسيه".