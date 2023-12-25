ميرنا وليد - بيروت - أقامت كارلا روكوزو الشقيقة الصغرى لـ أنطونيلا روكوزو زوجة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي حفل زفاف حبيبها الأميركي ديريك بيبولو، والذي أقيم بسرية تامة.

وحضر ميسي متألقاً ببدلة باللون الكحلي نسَّقها مع قميص أبيض وربطة عنق، وانتعل حذاءً رياضيًّا ليتمكن من الرقص بأريحية، أما أنطونيلا فاختارت إطلالة أنيقة من توقيع دار الأزياء الأرجنتينية Joti Harriague، إذ اختارت فستانًا باللون الزيتي من قماش الساتان، تميَّز بفتحة صدر عريضة على شكل حرف V، وفتحاته الجانبية ناحية منطقة الخصر، فيما أسدلت خصلات شعرها البني المموج على جانبي كتفيها.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة وصول أنتونيلا برفقة أولادها (تياغو وماثيو وشيرو) إلى الحفل الذي أقيم في مدينة روساريو الأرجنتينية، يوم السبت الماضي، أما أولاد ميسي فاختاروا إطلالات متطابقة مؤلفة من قميص أبيض وسروال باللون البيج.

وشارك أعضاء الفرقة الموسيقية الأرجنتينية "لوس توتورا" التي أحيت الحفل لوصلة غنائية عبر صفحتهم الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي صورة تجمعهم مع ميسي، وعلقوا: نتمنى لكم جميعًا عيد ميلاد جميلًا مع العائلة.. شكرًا كارلا ودامي على الدعوة، أتمنى أن تكونا سعيدين جدًّا. وشكرًا لكما ليونيل ميسي وأنطونيلا على تواضعكما وبساطتكما".

كانت هذه تفاصيل خبر ليونيل ميسي يحبط شائعات خلافه مع زوجته ويحضر زفاف شقيقتها-بالصورة والفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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