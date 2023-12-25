سمسم شهاب : بدايتي في التسعينات واضطريت أغني شعبي عشان أعيش

ياسر رشاد - القاهرة - قال المطرب سمسم شهاب، ان اسمه الحقيقي أسامه جابر حامد ، وشقيق والدته كان مطرب في جيل محمد رشدي وكان لقبه سمسم وبقي اسمي مثله ومنذ فترة كبيرة وانا اغني.

واضاف سمسم شهاب، خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي، ان بدايتي كانت في جيل محمد فؤاد وايهاب توفيق وحميد الشاعري في اوائل التسعينات ، واضاف اضطريت ان اغني شعبي حتى استطيع استمر بالغناء.

وتابع : “ وان كوكب الشرق ام كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب والعندليب عبد الحليم هم اهرامات مصر في الغناء”.

واضاف : “ انني من أسرة بسيطة من محافظة بني سويف ، وكنا ١٦ اخ وهو حال الأسر في صعيد مصر حيث كثرة الاولاد ، ولكن مرتب والدي كان بسيط وكنا نعيش في ظروف صعبة جدا، والدي كان يرجع من العمل ولا يجد طعام من المنزل ، ومن هنا جاءت فكرة اني اشتغل في اي شئ وكنت بشيل بلاط ونجار وحداد وانادي علي عربيات المهم اني اساعد والدي، واقف بجواره وكنت متفوق دراسيا ولكني اهتميت بالعمل من اجل أسرتي وكنت صغير في السن”.

وتابع : “ وكان نفسي اكون دكتور ولاعب كورة مثل كابتن علي شحاتة كان لاعب كورة ودكتور وكان مثلي الاعلي ، وتعرضت لإصابة قوية كانت سبب في اني لا أحقق حلمي ان اكون لاعب كورة في النادي الاهلي وانا من عشاقه ، واختتمت دراستي بالمرحلة الثانوية والتحقت بمعهد عبد الوهاب قسم أصوات”.

واضاف : "اشتغلت في زفة وفي العديد من الامور المرتبطة بالغناء وانا مرتبط بوالدي جدا ولذلك قدمت ٤ اغاني له واقرب الأناس الي قلبي هو والدي وحفيدي أسامة.