تركي آل الشيخ مع نجوم الملاكمة بكواليس "اليوم الحاسم" في موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شهد "موسم الرياض" حدثًا استثنائيًا ضمن فعاليات نزال "اليوم الحاسم" يوم السبت الماضي وسط حضور عدد كبير لأبرز الملاكمين حول العالم برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وشارك في نزال "اليوم الحاسم" للملاكمة 16 ملاكما من أبرز الملاكمين في 8 نزالات حماسية كانت مليئة بالتشويق والإثارة على مسرح أرينا، وكان الحدث بالتعاون مع تحديات "UFC Fight Night" بالتعاون مع "UFC" وهي المنظمة الرائدة في العالم لفنون القتال المختلطة "MMA".

ونشر "تركي" صورا من كواليس "اليوم الحاسم" عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها "انستجرام"، وأعلن منظمو النزالات يوم الأربعاء الماضي مشاركة عدد من أبرز الملاكمين، وهم: ديونتاي وايلدر وأنتوني جوشوا بطلا العالم في الوزن الثقيل، ولعب الملاكم البريطاني جوشوا أمام الملاكم السويدي أوتو فالين، بينما واجه الأمريكي وايلدر الملاكم جوزيف باركل على حلبة المملكة في الرياض.

ولعب دميتري بيفول أمام البريطاني ليندون أرثر، كما لعب الأسترالي جاي أوبيتايا أمام الملاكم البريطاني إليس زوزو، كما واجه الملاكم البريطاني دانييل ديبوا الملاكم الأمريكي جاريل ميلر.

وشهد نزال "اليوم الحاسم" حضور جماهيري ضخم من مختلف الجنسيات حول العالم، وعبروا عن سعادتهم بالتواجد في المملكة العربية السعودية، وحماسهم لمشاهدة نجوم الملاكمة وعلقوا قائلين: "أريد أن أرى منافسة جيدة، أجواء جيدة مليئة بالطاقة الإيجابية، الجميع ودودين هنا، أشعر كأني في وطني".

كما كشف المستشار تركي آل الشيخ عن نزال جديد بعنوان "حلبة النار" والمقرر إقامته في شهر فبراير 2024، ونشر "تركي" بيان الهيئة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وتضمن البيان الآتي: "بعد طول انتظار سيلتقي بطلا العالم للوزن الثقيل في الملاكمة البريطاني تايسون فيوري، والأوكراني أولكسندر أوسيك للمنافسة على لقب بطل العالم بلا منازع، وذلك في مواجهة تاريخية يوم 17 فبراير 2024 والتي ستقام في منطقة المملكة أرينا إحدى مناطق موسم الرياض 2023، وسيصبح الفائز أول بطل ملاكمة للوزن الثقيل بلا منازع منذ أن نال البريطاني لينوكس لويس هذا اللقب قبل 24 عامًا ولكن هذه المرة بأربع أحزمة لأول مرة في التاريخ".

واستكمل البيان: "سيقام نزال حلبة النار الأكبر في عالم الملاكمة كجزء من موسم الرياض وسيتم نقله للجماهير في جميع أنحاء العالم بتنظيم من موسم الرياض، وقد تواجد بطل الملاكمة تايسون فيوري في فعاليات موسم الرياض يوم السبت 28 أكتوبر عندما فاز بقرار منقسم على بطل العالم للوزن الثقيل في فنون القتال المختلطة فرانسيس أنجانو".

يذكر أن "تركي آل الشيخ" اقتحم عالم السينما لأول مرة بفيلم الرعب "The Cello" وهي رواية لـ "تركي" تحمل نفس الاسم وهي الرواية الأولى له وتعد من أدب الرعب وتقع أحداثها بين مدينتي كريمونا الإيطالية قديمًا وحديثًا ومدينة الرياض في وقتنا الحالي.

وعرض الفيلم مؤخرًا بالمملكة العربية السعودية إلى جانب عدد من الدول العربية والأوروبية ويشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما العالمية، وهم جيريمي أيرونز، توبين بل، غسان مسعود، كلوي هنري، للمخرج دارين لين بوسمان والذي أشرف على إخراج عدد من أجزاء سلسلة أفلام الرعب "Saw".