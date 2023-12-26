حصاد 2023.. مصطفى درويش وأشرف عبدالغفور وكريمان نجوم رحلوا عن عالمنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شهد عام 2023 رحيل العديد من نجوم ونجمات الفن، وسيطر الحزن على الوسط الفني، وكذلك على الجمهور المصري والعربي، الذي ارتبط بهؤلاء النجوم على مدار سنوات شاركوا خلالها بالعديد من الأعمال سواء الدرامية أو السينمائية.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الراحلين من نجوم الوسط الفني في 2023..

مصطفى درويش

رحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش مطلع شهر مايو الماضي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 43 عامًا وسط حزن الوسط الفني برحيله المفاجئ، ورحل "درويش" أثناء تصوير عدد من الأعمال الفنية منها فيلم "شماريخ" الذي طُرح مؤخرًا للمخرج عمرو سلامة والذي أعرب عن حزنه لفراقه وعن كونه كان يتمنى أن يكون متواجدًا للاحتفال معه بنجاح الفيلم وأهداه لروحه.

شيرين الطحان

أعلن أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفاة الإعلامية والفنانة شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان بالمستشفى الجوي بالتجمع الخامس مطلع شهر أبريل الماضي، بعد ساعات من مطالبة العديد من نجوم الوسط الفني بالتدخل السريع لإنقاذها بعد تدهور حالتها الصحية، وانتابت حالة من الحزن في الوسط الفني لفراق "الطحان" التي عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية.

محمد الأدنداني

توفي الفنان النوبي محمد الأدنداني في شهر مايو الماضي عن عمر 82 عامًا حزنًا على فراق زوجته التي غابت عن عالمنا نهاية شهر أبريل الماضي، وتم تكريم "الأدنداني" في مهرجان القاهرة للدراما، وبدأ الفنان الراحل مشواره الفني، بتقديم المونولوج، قبل مشاركته في مجموعة من المسلسلات الشهيرة، ومنها "حكايات ميزو"، و"الأيام"، و"الراية البيضاء"، و"جمهورية زفتى".

وشارك الفنان الراحل، في مسرحيات عديدة مع الفنان محمد نجم، ومنها "طار فوق عش المجانين"، من أبرز الأفلام التي شارك بها فيلم "سكوت هنصور".

لبنى محمود

رحلت عن عالمنا الفنانة لبنى محمود في شهر مارس الماضي عن عمر يناهز 70 عامًا بعد صراع مع المرض، وقدمت الممثلة لبنى محمود العديد من الأدوار المختلفة سواء بالدراما أو السينما منها "حاحا وتفاحة" و"بنك الحظ" ومسلسل "ابن حلال"، وكان أخر أعمالها مسلسل "موضوع عائلي" بطولة الفنان ماجد الكدواني.

أشرف مصيلحي

رحل عن عالمنا الفنان أشرف مصيلحي في شهر سبتمبر الماضي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 49 عامًا.

وكانت من أبرز الداعمين والمساندين للفنان أشرف مصيلحي في أزمته الصحية زوجته المخرجة منال الصيفي التي دائمًا ما كانت تدعو لها بالشفاء العاجل وتطالب متابعيها بالدعاء له.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على نعي الفنان أشرف مصيلحي منهم النجمة نبيلة عبيد، الفنانة هند صبري، الفنان محمد هنيدي، الفنان أحمد وفيق، الفنان أحمد شامي، الفنان أحمد سعيد عبدالغني، الفنان أمير كرارة، إلى جانب نقابة المهن التمثيلية التي نعته في بيان رسمي.

وكشفت "منال الصيفي" مطلع العام الجاري عن تدهور الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي وإيداعه إحدى غرف العناية المركزة لتلقي العلاج.

عثمان محمد علي

رحل الفنان القدير عثمان محمد علي عن عالمنا في شهر نوفمبر الماضي عن عمر يناهز 88 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

الفنان عثمان محمد علي هو والد الفنانة الكبيرة سلوى عثمان، وخلال مشواره الفني قدم عددا من الأعمال الهامة، أبرزها: "عائلة الحاج متولي، لن أعيش في جلباب أبي، الأدهم، العراف، أفراح إبليس"، وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "حي السيدة زينب"، الذي عرض عام 2021، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: سوسن بدر، ومحمود عبدالمغني.

محمد فريد

رحل الفنان محمد فريد عن عالمنا مطلع شهر أكتوبر الماضي بعد صراع مع المرض بعدما أعلنت ابنته ناهد خبر وفاته، وكشفت ناهد، ابنة الفنان محمد فريد، عن تعرض والدها لوعكة صحية، تمثلت في نقص في الهيموجلوبين، ما استدعى نقله إلى الرعاية المركزة قبل وفاته.

محمد فريد هو ممثل مصري ظهرت موهبته منذ دراسته في مرحلة الثانوية بمدرسة بني سويف الثانوية، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية وأنهى دراسته بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "ليالي الحلمية، احكي يا شهرزاد، الديلر، القاصرات، الشيطانة التي أحبتني، حب في الزنزانة".

نجاح سلام

رحلت عن عالمنا المطربة نجاح سلام نهاية شهر سبتمبر الماضي عن عمر يناهز 93 عاما بعد صراع مع المرض.

المطربة الراحلة، ولدت في 13 مارس 1931، وتعد أغنية "يا أحلى اسم في الوجود " من أشهر أغانيها.

كريمان

رحلت عن عالمنا الفنانة كريمان في شهر سبتمبر الماضي عن عمر يناهز 87 عاما بعد صراع مع المرض، وأعلن خبر الوفاة نجلها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: " توفيت إلى رحمة الله أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم حرم المرحوم النائب محمود أبو النصر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقا".

كريمان محمد سليم هي إحدى نجمات الزمن الجميل، وشاركت ببطولة أعمال هامة من بينها: فيلم "بنات اليوم" مع العندليب عبد الحليم حافظ، وفيلم "مراتي مدير عام" مع الفنانة الراحلة شادية، وفيلم "الحموات الفاتنات" مع الفنان كمال الشناوي، وغيرها.

شريفة فاضل

توفيت الفنانة شريفة فاضل مطلع شهر مارس الماضي عن عمر يناهز 85 عاما.

وأعلنت أميرة مختار كريمة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عن خبر وفاة الفنانة شريفة فاضل، عبر حساب والدتها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، قائلة: "الله يرحمك يا طنط شريفة.. إنا لله وإنا إليه راجعون طنط شريفة فاضل في ذمة الله".

وتركت الراحلة بصمة غنائية وفنية لم ينافسها فيها أحد، لاسيما أغنيتها الشهيرة "أم البطل" التي قدمتها إلى ابنها الذي استشهد في حرب الاستنزاف، فكانت تخليدا له ولمن كانوا معه، كما قدمت شريفة فاضل مجموعة من الأفلام ومنها "سلوى في مهب الريح"، "غازية من سنباط"، "سلطانة الطرب"، وغيرها.

منحة زيتون

رحلت الفنانة منحة زيتون عن عالمنا مطلع شهر أغسطس الماضي بعد صراع مع المرض، وأعلن الحساب الرسمي للفنانة الراحلة خبر الوفاة، وكتب: "لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون البقاء والدوام لله.. بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره توفيت الفنانة منحة زيتون، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة"، الفنانة الراحلة ولدت عام ١٩٦٠، وشاركت في عدد من الأعمال أبرزها: "همام في أمستردام"، "الرحايا"، "المصراوية"، "الحساب يجمع" وغيرها.

طارق عبد العزيز

رحل الفنان طارق عبد العزيز عن عالمنا نهاية شهر نوفمبر الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده من مسلسل "بقينا اتنين" بطولة الفنان شريف منير، وكشفت مؤلفة المسلسل أماني التونسي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" عند عدم الاستعانة بممثل آخر لتقديم دور الفنان الراحل.

أشرف عبد الغفور

رحل الفنان أشرف عبدالغفور عن عالمنا مطلع شهر ديسمبر الجاري بعد تعرضه لحادث مروري في مدينة السادس من أكتوبر عن عمر يناهز 81 عامًا، الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين".

ناهد فريد شوقي

توفيت المنتجة ناهد فريد شوقي مطلع شهر ديسمبر الجاري، وكشفت عن خبر الوفاة أختها الفنانة رانيا فريد شوقي، وكتبت عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شي، عنده بمقدار، توفيت إلى رحمة الله أختي المنتجة الكبيرة السيدة ناهد فريد شوقي".

وشاركت المنتجة ناهد فريد شوقي في العملية الإنتاجية لعدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الشهيرة، أبرزها "حكمت المحكمة، البؤساء، امرأة آيلة للسقوط، الجريح، لقمة القاضي، لن أعيش في جلباب أبي، نونة الشعنونة، هيستيريا، 7 شارع السعادة، اللعبة الأمريكاني".