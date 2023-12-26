سما المصري في أخر ظهور قبل عودتها للسجن: "كانت تجربة قاسية ومش زعلانة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة سما المصري ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم المذيعة مروة صبري ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

ونشرت مروة صبري مقطع من الحلقة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت قائلة: ""ما قصة دخول الفنانة سما المصري السجن؟، تابعوا التفاصيل عبر برنامج قعدة ستات على قناة ألفا اليوم".

وتطرقت "سما" للحديث عن فترة حبسها خلال الفترة الماضية وعن معاناتها مع التجربة التي وصفتها بـ"القاسية"، وأنها تعلمت الكثير في تجربتها الأخيرة وكشفت عن تخلي أشخاص عنها في محنتها.

وعن تنفيذ عقوبة الحبس قالت سما المصري: "أنا مكنتش في السجن، أنا كنت في مركز تأهيل وإصلاح وكانت تجربة قاسية عليا جدًا لأن فترة العقوبة طويلة وأنا مش زعلانة أنا بعتبر أن ده صلح فيا حاجات كتير ووراني ناس على حقيقتهم عرفت مين بيحبني ومين كان بيعرفني عشاني أنا واللي وقفوا جنبي فاكراهم واللي اتخلوا عني برضه فاكراهم، كنت شاكة في ناس معينة من اللي كنت أعرفهم أن أنا لو وقعت في ضيقة مش هيقفوا جامبي واتأكدت بعد كده".

واستكملت: "وناس مكنتش متوقعة الحقيقة خالص انهم يسيبوني في ضيقتي وناس قليلة جدًا اللي وقفوا جنبي يعني".

وتم القبض على الراقصة سما المصري تنفيذًا لحكم قضائي بحبسها سنتين- قضت منها سنة حبس- في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت محكمة النقض قبلت طعن النيابة العامة، وغلظت عقوبة حبس سما المصري من سنة (قضتها وأفرج عنها) إلى سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه.

يذكر أن الأجهزة المعنية في 27 نوفمبر الماضي، أفرجت عن الراقصة سما المصري بعد تنفيذها أحكام الحبس ضدها البالغة 3 سنوات ونصف، وظهرت الفنانة سما المصري مؤخرًا عبر حسابها الشخصي بانستجرام، بعد خروجها من السجن، حيث نشرت صورة لها من مشاركتها في الانتخابات الرئاسية.



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