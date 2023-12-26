ليلى طاهر: لن أعود للتمثيل وزعلانة على السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشفت الفنانة ليلى طاهر، أسباب اعتزالها التمثيل بشكل نهائي، قائلة: "لا توجد سينما والأعمال قليلة".

وتابعت ليلى في مداخلة تليفونية مع برنامج تفاصيل الذي تقدمه المذيعة نهال طايل على قناة صدى البلد 2 "ابتعدت عن التمثيل بعد انتهائي من أجزاء الباب في الباب، ووقتها كانت ثورة 25 يناير قامت والإنتاج أصبح أقل، وطالت مدة غيابي، فقررت الاعتزال"، مضيفة "دلوقتي بقى فيه منتجين وناس جديدة لكن وجدت أن من الأفضل أكون نهيت المشوار بتاعي بحاجات حلوة وجميلة ويتفتح الباب للجداد وأعلنت الاعتزال".

وتحدثت ليلى عن الوضع الحالي للسينما، موضحة "زعلانة على السينما، مفيش سينما قليلة والموجود مش سايب بصمة، بمشي في الشارع بشوف دور العرض مقفولة".

وعن الفنان الكبير فريد شوقي، قالت ليلى طاهر: "أستاذ كبير وإنسان بسيط جدا، وعارف قيمة نفسه وليس مغرورا، وأول أعمالي كانت معاه"، أما عن الفنان فؤاد المهندس فقالت: "أستاذ في فنه وليس أناني".

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن المنتج رمسيس نجيب هو من اكتشفها، موضحة: "أستاذ رمسيس هو من اختار اسمي السينمائي، واكتشفني من خلال مشاركتي في فريق التمثيل بالجامعة، وقتها كنت أدرس في كلية الخدمة الاجتماعية".

ليلى طاهر من نجمات زمن الفن الجميل، حققت نجاحا كبيرا طوال فترة تواجدها بالعمل الفني، وشاركت كبار نجوم الفن في أعمالهم، وقدمت الكثير من الأعمال في المسرح والسينما والتليفزيون.