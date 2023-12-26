بالصور| مصطفى كامل ولطفي لبيب يحتفلان بانطلاق تصوير فيلم "نور الريس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتفل الفنان مصطفى كامل بانطلاق تصوير فيلمه "نور الريس" في ستديو المغربي بمنطقة شبرامنت، والذي يعيده إلى السينما بعد فترة غياب طويلة.

وحرص على حضور الاحتفال: الفنان عمرو عبدالجليل والفنان لطفي لبيب والفنانة هدى هاني والفنان أمير شاهين، والمنتج بلال صبري ومحمد سليمان والمؤلف محمد سمير مبروك، ومحمد فاروق شيبة، واحتفلوا بتقطيع تورتة الفيلم وسط أجواء من السعادة .

ويعد فيلم "نور الريس"، بمثابة عودة لـ مصطفى كامل للسينما بعد غياب طويل منذ تقديم فيلم "قشطة يابا"، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي.

فيلم "نور الريس" يشارك في بطولته مصطفى كامل، عمرو عبدالجليل، وفراس سعيد، و لطفي لبيب، وأحمد صيام، رانيا التومي، ومحمد سليمان، بوسي شاهين ومحمد فاروق شيبة، نور أبو البيه، وإنتاج شركة الكينج بلال صبري، وتأليف محمد سمير مبروك، قصة مصطفى كامل، وإخراج مازن الجبلي.