شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم Dunki بطولة شاروخان فى دور عرض السينمات المصرية 27 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد دور العرض المصرية لاستقبال فيلم "Dunki" بطولة النجم العالمي شاروخان، يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 ديسمبر الجارى، ويعد هذا الفيلم ثالث أفلام شاروخان خلال هذا العام.

الفيلم أول تعاون للنجم شاروخان مع المخرج راجكومار هيراني، صاحب أفلام "دكتور مونا باي، الأغبياء الثلاثة، بي كي، سانجو"، كما يعد اللقاء الأول أيضا له مع النجمة المتميزة "تابسي بانو" ويشاركهم البطولة نجم الكوميديا "بومان إيراني" والنجم الشاب فيكي كوشال.

فيلم Dunki بطولة شاروخان، تابسي بانو، ضياء ميرزا، وبومان إيراني، سيناريو راجكومار هيراني، بالتعاون مع أبهيجات جوشي وكانيكا ديلون، وإخراج راجكومار هيراني.

وتدور أحداث فيلم DUNKI في إطار درامي كوميدي حول أربعة أصدقاء وسعيهم للوصول إلى الشواطئ الأجنبية، ويرسم الفيلم رحلتهم الشاقة التي غيرت حياتهم لتحقيق أحلامهم.

ويسجل فيلم Dunki ثالث أعمال شاروخان خلال عام 2023، إذ طرح فيلمين آخرين، الأول Pathaan الذي انطلق في دور العرض السينمائية في شهر يناير الماضي، والثاني فيلم jawan المعروض حاليا في السينمات.











