رامى صبرى: بحب الناس تسمعنى أكتر ما تشوفنى.. وقررت أنتج لنفسى لهذا السبب

القاهرة - سامية سيد - حل النجم رامي صبري ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، وتحدث عن عدم ظهور بشكل كبير في الإعلام قائلاً: "بحب الناس تسمعنى أكتر ما تشوفني، وبالتالي تلاقي صوتي أشهر من وشي، وفى مصر البرامج الفنية مش كتيرة وموضوع الكلام في الفن مش بيكون فن، مش كله زى صاحبة السعادة".

وعن اتجاهه للإنتاج لنفسه قال رامي صبري: "قررت أنتج لنفسى من وقت ما بقى شركات الإنتاج بتحدد ميعاد نزول الألبوم وأنا بكون عاوزه ينزل في وقت محدد عشان أنا عامل حالة معينة تناسب الوقت ده زى الصيف مثلا، وهو بيأجل ميعاده فبيكون مش مناسب للأغانى وعشان كده قررت أنتج لنفسي؛ لأني كمان فهمت إزاى الأغنية بتكسب.

وأضاف رامي صبري: أول ألبوم أنتجته هو ألبوم السنة دى "معايا هتبدع"، وكان عاجبنى إن مكتبى هو اللى هيحجز والتصوير فى لبنان، وأنا اللى بختار المنتج، وبقرر أدفع له كام، وبختار الأغنية ووقت نزولها، ودى حاجات عمرى ما كنت أتخيل إنى أعملها، ولكن عاجبنى إن محدش بيفرض عليا حاجة".