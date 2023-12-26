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شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى: بحب الناس تسمعنى أكتر ما تشوفنى.. وقررت أنتج لنفسى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حل النجم رامي صبري ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، وتحدث عن عدم ظهور بشكل كبير في الإعلام قائلاً: "بحب الناس تسمعنى أكتر ما تشوفني، وبالتالي تلاقي صوتي أشهر من وشي، وفى مصر البرامج الفنية مش كتيرة وموضوع الكلام في الفن مش بيكون فن، مش كله زى صاحبة السعادة".
وعن اتجاهه للإنتاج لنفسه قال رامي صبري: "قررت أنتج لنفسى من وقت ما بقى شركات الإنتاج بتحدد ميعاد نزول الألبوم وأنا بكون عاوزه ينزل في وقت محدد عشان أنا عامل حالة معينة تناسب الوقت ده زى الصيف مثلا، وهو بيأجل ميعاده فبيكون مش مناسب للأغانى وعشان كده قررت أنتج لنفسي؛ لأني كمان فهمت إزاى الأغنية بتكسب.
وأضاف رامي صبري: أول ألبوم أنتجته هو ألبوم السنة دى "معايا هتبدع"، وكان عاجبنى إن مكتبى هو اللى هيحجز والتصوير فى لبنان، وأنا اللى بختار المنتج، وبقرر أدفع له كام، وبختار الأغنية ووقت نزولها، ودى حاجات عمرى ما كنت أتخيل إنى أعملها، ولكن عاجبنى إن محدش بيفرض عليا حاجة".
جدير بالذكر أن رامى صبرى طرح خلال الفترة الأخيرة أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "كعبك عِلي"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبري، وتوزيع جلال حمداوى.
كما طرح قبلها أغنية "ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل و كريم شيندى فى توزيع الأغنية.
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