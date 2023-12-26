رامى صبرى: حياتى مش تمام أول أغنية أنتجتها والكورونا من أسباب شهرتها

القاهرة - سامية سيد - حل النجم رامي صبري ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، وتحدث عن كواليس أغنية "حياتى مش تمام" قائلاً: "حياتى مش تمام هي أول أغنية أنتجتها، واكتشفت إنى هكسب أكتر، وقلت هجرب في أغنية سينجل، وكان لسه اليوتيوب عدد المشتركين قليل فيه، ورُحت لعزيز الشافعي وقلت له وأخدتها منه ووزعتها مع الموزع جلال حمداوى".

وتابع رامي صبري: "عزيز الشافعي أنا بسميه الفنان الكومبو تاخد منه لحن وكلام، ووزعتها وغنتها أنا والتيم بتاعى، والأغنية جديدة عليا، وقلت الأغنية دى يا إما هتنجح جامد يا إما مش هتنجح خالص، ونزلناها في شهر فبراير وجت الكورونا، وقلت هتقع خلاص، لقيت الأغنية عدت جامد على اليوتيوب في 3 شهور، عشان كلمة أنا خاصمت الشوارع اللى مشينا فيها، فكانت معبرة عنهم عشان كلنا قاعدين في البيوت، والتراك بقى تريند من غير ما أدفع أى حاجة، أنا صحيت من النوم لقيت خاصمت الشوارع في كل العالم العربي وده رزق ربنا".