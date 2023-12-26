شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثالث من The Bear يطرح 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم طرح الموسم الثالث من سلسلة The Bear خلال العام المقبل 2024، على شبكة شبكتى Hulu وFX، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، لم يتم الإعلان عن موعد محدد بعد.

تبع الموسم الثاني كارمن "كارمي" بيرزاتو (جيريمي ألين وايت) وسيدني أدامو (آيو إديبيري) وريتشارد "ريتشي" جيريموفيتش (إيبون موس-باكراش) أثناء عملهم على تحويل المطعم، إلى مكان من المستوى مختلف، وأثناء قيامهم بتجريد المطعم من كل الأشياء غير المفيدة، قام الطاقم برحلات تحويلية خاصة بهم، حيث أُجبر كل منهم على مواجهة الماضي وحساب من يريدون أن يكونوا في المستقبل.



The Bear

وبطبيعة الحال اتضح أن الشيء الوحيد الأصعب من إدارة مطعم هو افتتاح مطعم جديد، وكان على الفريق التوفيق بين البيروقراطية المجنونة للتصاريح والمقاولين مع الجمال والمعاناة الإبداعية في تخطيط القائمة، جلب هذا التحول تركيزًا جديدًا على الضيافة أيضًا، نظرًا لأن جميع الموظفين اضطروا إلى الاجتماع معًا بطرق جديدة، ودفع حدود قدراتهم وعلاقاتهم، فقد تعلموا أيضًا ما يعنيه أن يكونوا في الخدمة، سواء لرواد المطعم أو لبعضهم البعض.

من بطولة جيريمي ألين وايت في دور "كارمي" بيرزاتو ، طاهي النخبة الذي يعود إلى المنزل لإدارة مطعم لعائلته في شيكاغو بعد وفاة شقيقه الأكبر منتحرًا. ويشارك في البطولة آيو إيديبيري ، إيبون موس باتشراش ، ليونيل بويس ، ليزا كولون-زياس ، إدوين لي جيبسون ، كوري هندريكس ، ماتي ماثيسون ، ريتشارد إستيراس وخوسيه إم. ناتالي.

تم ترشيح الموسم الأول لـ13 جائزة إيمي، كما تم أيضًا تكريم المسلسل الذي نال استحسان النقاد كأفضل برنامج تليفزيوني لهذا العام في AFI في موسمه الأول، وحصل على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة WGA وجائزة PGA وجائزة Film Independent Spirit وجائزة American Cinema Editors وجائزة ACE Eddie. بالإضافة إلى ذلك، فاز جيريمى ألين وايت بجوائز Golden Globe وSAG وCritics Choice لأفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي.