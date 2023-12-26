بسبب الإيحاءات الجنسية.. اجتماع عاجل لنقابة الموسيقيين بمصر حول أغنية روبي “3 ساعات متواصلة”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 12:48 صباحاً - أثارت الفنانة روبي، حالة من الجدل، بعد ساعات من طرح أحدث أغانيها ” 3 ساعات متواصلة”، وصلت إلى حد اتهامها يتضمن إيحاءات جنسية

نقابة الموسيقيين تعقد اجتماعًا بعد أغنية روبي

مصدر في نقابة المهن الموسيقية، في تصريح صحفي، قال: “أعضاء المجلس والنقيب مصطفى كامل، بعد الجدل المثار عبر مواقع التواصل حول الأغنية، حدثت مشاورات بينهم، وأعرب البعض عن عدم رضاه عن الكلمات”.

وتابع: “تم الاتفاق مع النقيب على عقد اجتماع اليوم الأحد، لتداول الآراء حول تضمن الأغنية إيحاءات جنسية”.

كلمات أغنية 3 ساعات متواصلة

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: ما تيجي حبة، نستخبى من البشر، من السواد اللي انتشر، من العذول اللي مزاولنا، وياما في أمورنا اتحشر، ما تيجي حبة، نستريح من العناء، نطفي نار الاشتياق، عندما يأتي المساء، يوحشني نورك يا قمر، تعالى نفصل فاصلة، 3 ساعات متواصلة.

الأغنية التي كتب كلماتها عزيز الشافعي وتولى أيضا تلحينها، حملت توزيع توما، وباتت من الأعمال الرائجة التي تصدرت التريند منذ طرحها عبر القناة الرسمية للمطربة روبي عبر “يوتيوب“، حيث تحتل المرتبة الرابعة في الأعمال الموسيقية الرائجة.

لكنها شهدت جدلا كبيرا وانقساما في التعليقات عبر صفحة روبي الرسمية على “فيسبوك“، بعدما تحدث البعض عن إيحاءات الكلمات الخاصة بها، فيما رأى البعض الآخر أن الأغنية تحمل طابع رومانسي خاص كعادة روبي.

آخر أعمال روبي الدرامية

يذكر أن روبي شاركت مؤخراً ببطولة مسلسل “حضرة العمدة” وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وعرض بموسم رمضان الماضي وشارك في بطولته كل من بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

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