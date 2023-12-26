في عيد ميلادها الـ37.. أول ظهور لأبناء ريم مصطفى “الشابين” بعد حديثها عنهم لأول مرة فى لقاء تلفزيوني – «صورة»

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 12:48 صباحاً - تحتفل اليوم الفنانة المصرية الشابة ريم مصطفى بعيد ميلادها الـ37، فهي من مواليد 25 ديسمبر عام 1986م

أبناء ريم مصطفى

وكانت الفنانة ريم مصطفى قد صرّحت لأول مرة عن حياتها الشخصية في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي.

حيث أعلنت ريم مصطفى أنها تزوجت من قبل وهي فى الـ 19 من عمرها واستمر زواجها لمدة 10 سنوات وانفصلت عن زوجها ولديها منه ولدين عمر وعلى.

ظهرت الفنانة ريم مصطفى مع أبنائها “عمر وعلي” من قبل من خمس سنوات فى عزاء والدها الراحل، حيث ظهر ابنيها بجانبها أثناء تلقى واجب العزاء.

وهذا كان هو الظهور الوحيد لنجلي الفنانة في العام 2017 وتحرص ريم مصطفى، عن اخفائهما عن الإعلام منذ ظهورها .

طليق ريم مصطفى

أكدت ريم مصطفى أن علاقتها بطليقها ووالد نجليها علاقة جيدة جدا، مشيرة إلى أنه شخص محترم وابن أصول.

وقالت ريم مصطفى: “الحمد لله طليقي ابن ناس جداً، وراجل محترم، ويمكن الطلاق جه لأن احنا كنا اتنين مختلفين عن بعض تماما وليس بسبب إن هو سيء، لكن يوم ما هقع في مشكلة هو اللي هكلمه ويوم ما أحب أخد رأي حد في حاجة بردو هكلمه”.

أكملت ريم مصطفى أنها تشكر الله لأن طليقها هو والد ابنيها، مؤكدة أنه شخص لطيف ومحترم وكل ما أدى لانفصالهما كانت أسباب شخصية أبرزها الاختلاف بين الشخصيتين.

ريم مصطفى ترغب في تحويل قصة طلاقها لمسلسل

أوضحت ريم مصطفى أن الناس تظن أنها لا تزال شابة صغيرة في مقتبل العمر، ولكنها مرت بتجربة الزواج والطلاق والإنجاب ولم يعلم أحد من الجمهور.

وتابعت ريم مصطفى أنها كانت تريد تحويل قصة طلاقها لنموذج يحتذى به، مشيرة إلى أنها تحدثت للسيناريست عمرو محمود ياسين في هذا الأمر.

وقالت ريم مصطفى: “كنت بقعد أتكلم مع عمرو محمود ياسين، إن الطلاق مش معناه إن إحنا لازم نفرج الناس علينا ومحاكم وكده، أنا بتربطني بوالد أبنائي علاقة صداقة دي حقيقة مش كلام وخلاص، الحاجة الوحيدة اللي اتفقنا عليها هي تربية ولادنا فأنا مطلعة ولاد جمال جدا”.

أسباب طلاق ريم مصطفى

أكدت ريم مصطفى أن زواجها استمر لفترة طويلة، نحو 10 سنوات ولكنها انتهت بسبب اختلافها الكبير والمحوري مع طليقها.

وقالت ريم مصطفى: “اتطلقنا علشان كنا مختلفين، اختلاف بجد بجد السما من الأرض” لافتة إلى أن هذا الاختلاف الجذري وقف وراء الانفصال.

وأضافت ريم مصطفى أن زيجتها كانت زيجة هادئة جدا، لدرجة أنها لم تتشاجر مع طليقها مطلقا أثناء الزواج مضيفة: “إحنا عمرنا ما اتخانقنا، مكانش في ما بيننا مشاكل لكن مختلفين، حسيت في لحظة إننا عايشين حياة حلوة ومستقرة لكن كان في حاجة ناقصة”.

آخر أعمال ريم مصطفى

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ريم مصطفي مسلسل “سره الباتع” الذي عرض داخل السباق الرمضاني ٢٠٢٣.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم وأبرزهم أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع ،حسين فهمي ، ريم مصطفي وغيرهم .

المسلسل مأخوذ عن رواية “سره باتع” للأديب يوسف إدريس، وتدور أحداثه في حقبتين زمنيتين مختلفتين، إحداهما في العصر الحالي، والأخرى إبان الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشر.

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