سمسم شهاب يبكي في "واحد من الناس".. اعرف السبب

ياسر رشاد - القاهرة - قال المطرب سمسم شهاب، إن زواجه جاء تقليدي والفضل لوالدته، لافتا إلى أن زوجته مريضة، ثم أجهش بالبكاء، قائلا: “وهي أنسانة طيبة وتحملت معي ظروف صعبة ووقفت بجواري وتحملت الصعاب” وتأثر جدا لظروف مرضها.

وأكد سمسم شهاب، خلال استضافته في برنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي د. عمرو الليثي، أن زوجته مريضة بالمرحلة الرابعة من السرطان.

وأضاف : "والبداية كانت بورم في جسمها وبعد ستة ايام تضخم المرض، ووجه رسالة حب إلي زوجته وقال لها ا احبك ومليش غيرك".

وعقبت زوجة سمسم شهاب، بمداخلة هاتفية، قائلة : "اشكر زوجي لوقوفه بجواري رغم طول المرض وصعوبته وعرفت قيمة زوجي واولادي ومدي حبهم لي والحمد لله وربنا يشفيني".

وقام بغناء أغنية “ أطمن حبيبي “ واهداها لزوجته، قائلا : ”أنا قدمت هذه الاغنية من اجلها".

وتابع : “وابني احمد مدير اعمالي ونجله اسامة هو اقرب الناس الي قلبي، وقدم د. عمرو الليثي مفأجاة الي سمسم شهاب بان احضر له نجله اسامة وسط فرحة جده سمسم شهاب ، وفي الختام بتوجيه رسالة الي الاهتمام بالحيوانات ودعمهم واهمية عمل الخير ”.