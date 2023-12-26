فيديو.. الفنانة السعودية حنين الغامدي تبهر لجنة تحكيم إكس فاكتور بأداء أغنية شرطان الذهب

نشرت الفنانة السعودية الصاعدة حنين الغامدي مقطع فيديو عبر حسابها على منصة “إكس”، يظهرها وهي تؤدي أغنية “شرطان الذهب” خلال برنامج “إكس فاكتور”. وعلقت حنين على مقطع الفيديو قائلة: “الليلة اليوم للفنان الكبير ‘راشد’، أتمنى أعجبتكم”.

تفاعلت لجنة تحكيم برنامج “إكس فاكتور” بإعجاب شديد عقب انتهاء أداء الأغنية، وحصلت حنين على تصفيق حار من الجمهور المتواجد. وأشادت لجنة التحكيم، التي تضم الفنان راغب علامة وأنغام والمطرب الكويتي عبد الله الرويشد، بأداء حنين الغامدي، حيث قدمت أغنية “شرطان الذهب” للفنان راشد الماجد.

عبد الله الرويشد علّق على أداء حنين قائلاً: “اليوم شرقتينا وغربتينا، يا جميلة الجمال”، وأضاف: “الحلقة الماضية كنتي تعبانة وأنا حسيت وقتها بصوتك تعبان، واليوم أبدعتي”. من جانبه، قال راغب علامة في تعليقه: “كنتي مكتملة الزوايا كلها، جمال وأناقة وإحساس وصوت وأداء”.

أضافت أنغام: “حضورك جميل ويملأ المسرح، ويعجبني أن في كل أغنية لديكي طريقة أداء”.